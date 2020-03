Casos de Coronavírus no DF sobem para 14

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, neste domingo, que os casos de Covid-19 no Distrito Federal subiram para 14. Além disso, 158 casos suspeitos estão sendo investigados.

De ontem (14) para hoje (15) foram contabilizados 6 novas notificações da doença.

O governador, Ibaneis Rocha, suspendeu, no último sábado (14), todas as aulas do Distrito Federal e atividades que envolvessem aglomerações por 15 dias. Só nesse final de semana o DF apresentou nove casos novos da doença.

Mesmo com a crescente no número de casos, o DF ainda não apresentou nenhuma ocorrência por contaminação comunitária, quando o vírus está em circulação nos ambientes e lugares.