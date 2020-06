Casal foragido depois de assalto em Sobradinho é encontrado no MA

PUBLICIDADE

Por Guilherme Gomes

Na noite do dia 6 de setembro de 2019, dois criminosos invadiram uma sobreloja do “Bar do Zuza”, em Sobradinho (DF), onde pessoas jogavam baralho mediante apostas (jogo de azar). Os infratores anunciaram o assalto mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Denis do Nascimento Souza, de 41 anos, se recusou a entregar o dinheiro, levou um tiro dos assaltantes e morreu no local. Outras duas pessoas foram atingidas e levadas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A 13ª Delegacia de Polícia começou uma investigação e conseguiu prender Jairo Lopes da Silva, autor dos disparos, e um menor que o acompanhava, que foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os investigadores notaram ainda a clara existência de um “olheiro”, pessoa que estava no no local do crime para fornecer informações aos latrocidas.

Com a análise de imagens, um quarto integrante foi identificado. Ele conduzia um veículo que servia como fuga para os assaltantes. Por fim, descobriu-se a participação de uma mulher, companheira do citado “olheiro”, sendo ela a responsável por “recrutar” o menor infrator.

Lorrane Silva e seu amante Deivide Rodrigues fugiram para o interior do Maranhão e foram presos na última sexta-feira (5) por policiais civis e militares do estado.

Resta, agora, a prisão do motorista do veículo usado na fuga. Antonio Aguiar Melo é procurado no Piauí e continua foragido.

A ação chocou a população de Sobradinho, recebendo o nome de “Crime da Cafua”, numa alusão aos esconderijos onde costumam ser praticados jogos de azar.