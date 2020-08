Casa Thomas Jefferson promove feira virtual para quem quer estudar fora do Brasil

PUBLICIDADE

A Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a Embaixada dos Estados Unidos, promoverá uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas sobre a possibilidade de estudar fora do Brasil. O país é o 9° no ranking das nações que mais enviam estudantes aos Estados Unidos. Cerca de 16 mil estudantes estão em cursos de graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta

duração, entre outros, nos Estados Unidos.

A programação, transmitida pelo aplicativo Zoom, tem início no dia 26 de agosto e segue até 19 de setembro, data oficial da Feira EducationUSA, que será em ambiente totalmente virtual.

O objetivo do evento é promover o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos de diferentes formas.

Em razão da pandemia, a feira se renova e, neste ano, oferece aos visitantes programação on-line e mesas virtuais para conversas e consultas com representantes oficiais de mais de 100 universidades, em tempo real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para aguardar o início da feira no dia 19 de setembro, a organização preparou seis webinars com orientadores do EducationUSA compartilhando suas experiências sobre diferentes assuntos relacionados ao tema.

26 de agosto

Quem abre a programação é Luane Casagrande, Orientadora do EducationUSA em SãoPaulo. Às 15h, a especialista comenta sobre as principais características que tornam o sistema educacional americano um dos mais procurados do mundo. Prepare-se para entender o porquê de o processo de seleção das universidades americanas ser tão diferente, esclarecer fatos e mitos sobre a educação superior e descobrir se os Estados Unidos têm o melhor sistema educacional para você.

2 de setembro

Neste encontro, ideal para alunos do ensino médio e seus pais, às 17h, Jefferson Couto, Orientador do EducationUSA na Casa Thomas Jefferson em Brasília, falará sobre programas acadêmicos para alunos entre 15 e 17 anos, interessados em intercâmbio.

Entre os assuntos, será explicada a importância de escolher o melhor momento e o programa mais adequado para cada objetivo, além de entender o impacto desses programas em uma eventual graduação nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9 de setembro

No dia 9, às 15h, estudantes universitários e profissionais terão a oportunidade de saber mais sobre programas de estudos de curta duração e como encontrar o curso ideal para o objetivo acadêmico e profissional de cada um. Este webinar será ministrado por Alessandra Tod, Orientadora do EducationUSA em Curitiba, e por Nara Ribeiro, orientadora do programa em São José dos Campos.

11 de setembro

No dia 11, às 17h30, o sessão será com Areta Galat, Orientadora do EducationUSA em Curitiba. Com o objetivo de desmistificar o acesso a programas de Mestrado e Doutorado nos Estados Unidos, Areta apresentará dicas para ajudar a tornar a candidatura ainda mais atraente às universidades americanas.

14 de setembro

Economizar! Não há dúvida que a maior complicação para ir estudar nos Estados Unidos é a questão financeira. Sabrina Fadanelli, Orientadora do EducationUSA em Caxias do Sul, esclarece, às 18h, como as oportunidades de ajuda financeira das universidades americanas funcionam e como podem ser acessadas.

18 de setembro

Às 15h, Fernanda Freitas, Orientadora do EducationUSA no Rio de Janeiro, dará dicas sobre como e quais são as vantagens de participar, quais instituições estarão presentes, entre outras informações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Para mais informações clique aqui.