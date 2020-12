Cartela Fechada: operação da PCDF acaba com bingo clandestino do Paranoá

PUBLICIDADE

Com o objetivo de interromper as atividades de um bingo clandestino no Paranoá, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a operação Cartela Fechada, na noite desta sexta-feira (18).

A PCDF informou que 70 policiais participaram da operação e, quando chegaram no local, os agentes se depararam com cerca de 500 pessoas no interior do estabelecimento.

Foram apreendidos cerca de R$ 8000,00 em dinheiro, cartelas, globo, televisões, carros, todos instrumentos utilizados na prática criminosa. 13 pessoas foram conduzidas à 6ª Delegacia de Polícia e autuadas pelos delitos de jogo de azar e infração de medida sanitária preventiva.