Carro sem motorista invade espelho d’água do Ministério da Justiça

PUBLICIDADE

Um carro sem motorista invadiu o espelho d’água do Ministério da Justiça na madrugada desta segunda-feira (16), por volta de 0h30.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e constatou que havia um pedaço de madeira segurando o pedal do acelerador do veículo. O carro, um Renault Duster de cor branca, foi retirado da água horas depois. Por volta de 5h30, a via N1 foi liberada.

Não houve feridos. Ainda não se sabe quem é o dono do automóvel. Também não há informações sobre a motivação do ato. Agora, a Polícia Federal deve investigar o caso.