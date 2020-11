Carro roubado é recuperado em menos de 20 minutos no Guará

PUBLICIDADE

O Grupo Tático Operacional (Gtop 24), recuperou um veículo roubado no Guará, por volta das 23h deste sábado (14). Os policiais foram informados do assalto do veículo Fiat/ Linea e de dois celulares no final da noite no Guará 2.

Foi intensificado o policiamento e logo os policias localizaram o veículo, na Qe 1 abandonado, com os dois celulares. Na revista foi constatado que se tratava do veículo roubado ha menos de vinte minutos. O veículo foi levado à 4ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF