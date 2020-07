Carro fica tombado após acidente na EPIA

PUBLICIDADE

Dois veículos de passeio colidiram na via de ligação entre a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte e a W3 Norte, próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros, às 08h47 desta quarta-feira (dia 1°). Um dos carros, um Fiat Mobi, chegou a tombar após a batida. Ninguém ficou ferido.

O Hyundai HB20 de cor branca era conduzido por uma mulher, de 30 anos, já o Fiat Mobi era conduzido por um homem, de 53 anos. Os veículos seguiam da EPIA para a W3 Norte, quando houve o acidente. Devido ao impacto da colisão, o Fiat Mobi tombou na pista.

Como a colisão ocorreu próximo ao quartal, as vítimas foram rapidamente atendidas e encaminhadas ao hospital. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também esteve no local. Para atender a ocorrência, faixa foi interditada em cada sentido da via e três viaturas, além de 10 militares foram mobilizados.