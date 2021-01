Carro de família de Sobradinho II é encontrado em ribanceira na Bahia

PUBLICIDADE

O veículo de uma família, moradora de Sobradinho II e que estava desaparecida há sete dias, foi encontrado em uma ribanceira, localizada a 20 quilometros da cidade Formosa do Rio Preto (BA). De acordo com as informações do site Lem24hs, os três ocupantes estavam fazendo uma viagem de Brasília para o estado do Ceará.

Equipes de segurança foram encaminhadas até local. Ao que tudo indica, o condutor perdeu o controle do automóvel em uma curva, o que fez com que o o carro despencasse de uma altura de 50 metros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.