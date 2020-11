PUBLICIDADE

Um carro com quatro pessoas veio a capotar no fim do Setor Policial Sul, na noite de terça-feira (17). A região passa por obras realizadas pelo GDF. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) socorreu as vítimas.

O veículo, um VW Voyage, era conduzido por um jovem de 23 anos. Ele disse aos bombeiros que perdeu o controle da direção e bateu em uma barreira de proteção provisória instalada por conta das obras. O motorista teve apenas dores no corpo e foi levado ao Hospital de Base.

Os outros três ocupantes não se feriram e não precisaram ir a um hospital. O Corpo de Bombeiros os orientou para procurar uma unidade de saúde caso sentissem mal estar.