Carro colide contra poste de outdoor na Epia Norte

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã deste sábado (30), uma ocorrência referente a um acidente na Epia Norte, sentido Sobradinho. De acordo com as informações divulgadas, um veículo colidiu com uma placar de outdoor após o motorista perder o controle do automóvel.

Para realizar o resgate e o atendimento dos envolvidos, o CBMDF contou com a participação de 10 militares e duas viaturas.

Após a chegada dos bombeiros, os agentes constataram que um Renault/Mégane, de cor prata, colidiu com frontalmente contra a “pilastra” de sustentação de um painel de divulgação publicitária na margem direita da pista. O carro estava sendo conduzido por Edson da Mota Fernandes, 46 anos. O motorista perdeu o controle da direção. O homem foi atendido e constatou-se que ele não se feriu.

A outra ocupante do veículo, Sandra Vieira Nunes Araújo, 38 anos, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o IHBDF. A mulher apresentava dores no pescoço, na região torácica e suspeita de luxação no ombro esquerdo, estava consciente, orientada e estável.

Além disso, um caminhão também participou do acidente, porém ainda não se sabe com foi a participação dele no caso. O Veículo era conduzido por Antonio Carlos de Souza, 36 anos, que foi atendido e avaliado pelo CBMDF e constatado que não se feriu.

Durante o atendimento, a via teve a faixa da direita interditada, porém não houve impacto no trânsito.

O Deparrtamento de Estrada e Rodagens (DER) foi acionado para o local.