Carro colide com compressor de ar em posto de gasolina

Nesta quinta-feira (2), por volta das 15h40, um motorista de 25 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra um compressor de ar de um posto de combustível na altura da QI 28/29 do Lago Sul. O homem, porém, não teve ferimentos aparentes, apenas alguns arranhões.

O motorista, Gustavo Santos da Silva, de 24 anos, foi encaminhado ao Hospital de Base de Brasília e, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), estava consciente e estável. “De acordo com o que ele conversou conosco, não se lembra do ocorrido e reclama de dores na costela”, destacou o capitão Wellington Tolentino, do CBMDF.

No socorro prestado pelos Bombeiros, foi necessário utilizar equipamentos de pressão e corte para retirarem o motorista do veículo. Foi feito um corte e retirada da parte superior do carro e uma abertura na parte lateral da lataria para realizar o atendimento.

Segundo informações de frentistas, o veículo, modelo antigo do Honda Civic, bateu contra uma placa de preços do estabelecimento, rodou, e colidiu novamente, no compressor – utilizado para calibrar pneus.

Na ocorrência, atuaram 20 militares e foram utilizadas 5 viaturas ambulatoriais e de socorro pelos Bombeiros. Também estavam presentes a Polícia Militar para controle de trânsito e a CEB, uma vez que as primeiras chamadas relatavam uma colisão em poste de energia elétrica.

As duas faixas interditadas da via já foram liberadas.