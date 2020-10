Carro colide com árvore no setor de cargas, próximo ao SIA

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (27), um carro colidiu com uma árvore no setor de cargas próximo ao SIA (Setor de Indústria e Abastecimento).

De acordo com os bombeiros, a condutora do veículo foi transportada para o Hospital de Base. Ela estava consciente, orientada e estável, apenas se queixava de dores na região do tórax.