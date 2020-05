Carro cai em cima de mecânico na asa norte

PUBLICIDADE 

Um carro caiu em cima de um mecânico enquanto o mesmo fazia reparos no veículo em uma mecânica da 905 Norte nesta quarta-feira (27). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados para atender ao homem.

As informações preliminares passadas pelo Corpo de Bombeiros é de que a vítima teve um Traumatismo Crânioencefálico (TCE).

Devido a gravidade do acidente o resgate aéreo dos Bombeiros foi chamado para ajudar no transporte da vítima. Por conta disso a via principal da 905 Norte ficou interdiata no sentido Norte/Sul, como é possível ver nas imagens.

O caso ocorreu há pouco, aguarde por mais informações.