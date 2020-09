Carro bate em poste na BR-020 e vítima não resiste

PUBLICIDADE

Um acidente vitimou de forma fatal um homem na madrugada desta quarta-feira (16) na BR-020 — mais precisamente na entrada de Sobradinho.

O carro envolvido é um Fiat Palio de cor branca. O motorista é Lucas Reis de Oliveira, 24 anos. Embora as imagens do acidente impressionem, Lucas saiu consciente, sentindo dores no peito e nas costas. Ele foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

No veículo, havia um passageiro, não identificado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada. A CEB também compareceu à cena do acidente para averiguar o poste atingido.