Carro bate em árvore e deixa duas pessoas feridas

Um acidente próximo ao shopping Pier 21, na Avenida das Nações, deixou duas pessoas feridas nesta quarta-feira (23). Um carro colidiu com uma árvore. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência com 21 militares.

O carro, um GM Classic, era conduzido por Joelson Silva, de 32 anos, que não se feriu. Segundo os bombeiros, ele perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore no canteiro central.

Os dois passageiros, no entanto, acabaram feridos. Amanda Cruz, 23 anos, foi encontrada com sangramento na boca e no nariz. Foi levada ao Hospital de Base inconsciente e instável. José Eugênio Gomes, de idade não informada, teve fratura nas costelas do lado direito e sangramento em um dos ouvidos. Foi transportado para o mesmo hospital.

A Polícia Civil (PCDF) foi acionada.