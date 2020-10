Carreta tomba na DF-290 e perde carga de material de higiene

PUBLICIDADE

Na tarde desta sexta-feira (9), um caminhão tombou na DF-290, perto do viaduto entre a divisa de Santa Maria com Valparaíso. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a essa ocorrência empregando 13 militares e cinco viaturas, às 17h25.

O veículo transportava material de higiene e o condutor, Agnaldo Rodrigues, foi transportado pelo SAMU para a UPA de Valparaíso. A vítima do acidente teve com escoriações leves. O local ficou aos cuidados da PMDF.