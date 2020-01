Carreata contra  feminicídio acontece na Candangolândia

PUBLICIDADE 

A equipe do programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid) do 25º Batalhão participou da Carreata Contra o Feminicídio, na manhã deste domingo (26), na Candangolândia.

O evento contou com cerca de 40 veículos e percorreu a ruas da cidade. A concentração foi na Praça dos Estados, por volta das 9h, e seguiu até o Salão Comunitário onde foram ministradas palestras com temas ligados à violência contra a mulher.

No evento os policiais militares falaram sobre o funcionamento do Provid, como identificar casos de violência e as formas de denúncia.

A carreata contou com a participação do administrador regional, José Luiz, membros do Instituto Mulheres Feminicídio Não e de representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal.