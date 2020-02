Carnaval: transporte público teve menos casos de vandalismo registrados

PUBLICIDADE 

Neste ano, o Carnaval no DF foi o mais calmo dos últimos anos em relação às deteriorações contra o transporte público da capital. As ocorrências de vandalismo diminuíram expressivamente com as medidas preventivas adotadas pelo GDF.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), 11 ônibus tiveram janelas arrancadas, vidros quebrados e teto depredado durante os quatro dias de folia. Em 2019, foram 64 ônibus danificados, e em 2018, 58.

Este ano, foi necessário interromper uma viagem de ônibus devido ao vandalismo. A empresa teve de enviar outro veículo para atender os passageiros. No ano passado, vários ônibus vandalizados foram retirados de circulação para a realização dos reparos necessários, impactando em redução da oferta nos dias subsequentes.

A depredação de equipamentos públicos é crime, de acordo com o Art. 163 do Código Penal Brasileiro, e deve ser comunicada à Polícia Militar.

Metrô

O Metrô-DF registrou, durante o Carnaval deste ano, nove trens com danos em portas (quatro), janelas (seis), e extintores (21). Outros atos de menor dano operacional foram registrados nesse período, levando a reparos localizados em quatro capas de botões de emergência e limpeza de pichação em quatro trens.

Segundo a companhia, em 2019, 24 trens foram danificados em cinco janelas, 12 portas, 68 capas de botões de emergência, 12 extintores e três luminárias. Já em 2018, o vandalismo atingiu 26 trens com 48 janelas, 25 portas e 21 extintores danificados. Além disso, foram necessários reparos em 118 capas de botões de emergência e cinco luminárias, e três trens foram alvo de pichações.

Redução da demanda

Entre os dias 22 e 25 deste mês, foram transportados 1.387.509 passageiros em todos os modais. O número é menor, em relação aos anos anteriores. Para se ter uma ideia, no ano passado, nos quatros dias de folia, foram contabilizadas 1.551.255 pessoas que utilizaram o transporte público. Já em 2018, foram transportados 1.751.450 passageiros.

Com informações da Agência Brasília