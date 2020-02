Carnaval terá ação de combate à exploração do trabalho infantil

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal estará nos principais pontos da festa de carnaval da cidade para uma campanha de combate à exploração do trabalho infantil. Durante as festas, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social percorrerá os blocos orientando aos foliões para que não incentivem a exploração ao trabalho infantil.

É importante ficar atento a algumas situações irregulares envolvendo crianças e adolescentes, como a venda de bebida alcoólica ou a atuação como flanelinha ou, ainda, quando elas cobram passagens em transporte pirata.

Conscientização

A ação é muito mais que panfletagem ou simples distribuição de material informativo. “É um trabalho com conscientização, no qual vamos falar sobre o conteúdo e chamar a atenção para a importância de ficar atento a essa questão”, enfatiza o secretário Ricardo Guterres. “Muitas vezes a gente não percebe que pequenos gestos favorecem o trabalho infantil, como dar a latinha vazia para a criança catadora”, explica. “É preciso pensar onde estão os pais dela, quem mandou ela fazer aquilo, os riscos de estar sozinha e em locais perigosos expostos a pessoas mal intencionadas, entre outros fatores”, complementa.

A ação é articulada com órgãos como Secretarias de Justiça e Cidadania, e de Cultura e Economia Criativa, além do Conselho Tutelar e demais órgãos de garantias de direito.

Quem presenciar alguma situação de exploração do trabalho infantil a recomendação é para não estimular essa prática. Além disso, o cidadão pode e deve informar aos seguintes órgãos competentes:

– Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) – 3213-0741

– Disque 100

– Ouvidoria do GDF – 156

– Conselho tutelar da região

Com informações da Agência Brasília