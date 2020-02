Carnaval: quarto dia de festas tem apenas 43 ocorrências

PUBLICIDADE 

Na segunda-feira (24), quarto dia de festas no Carnaval do Distrito Federal, foram registradas apenas 43 boletins de ocorrências em delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Cinco delas foram em flagrante.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que destinou mais de 1,5 mil homens para atuar nos eventos carnavalescos, atendeu 18 ocorrências: oito, por porte de arma branca, cinco por uso e porte de entorpecentes e dois roubos a transeunte.

As oito armas brancas e as cinco porções de drogas diversas citadas acima foram apreendidas. A corporação também realizou, somente nesta-segunda feira, 3 mil abordagens.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizou somente sete atendimentos em todo o dia de ontem. Duas pessoas apresentavam sintomas de alcoolemia, uma teve uma crise epiléptica, uma intoxicação alcoólica e outra foi atendida com uma crise psiquiátrica. E o mais inusitado: uma foliã foi atendida após entrar em trabalho de parto.

A corporação utilizou 21 viaturas e empregou 125 militares e cinco quartéis para atendimentos nos blocos de carnaval.

Com informações da Agência Brasília