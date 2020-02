Carnaval: Metrô-DF registra menos ocorrências durante a folia

PUBLICIDADE 

Após aumentar a esquema de segurança, a Companhia do Metropolitano do DF (Metro-DF) listou menos ocorrências de vandalismo durante os quatro dias de festa. Neste Carnaval, o metrô disponibilizou 27 trens que movimentaram um total de 235 mil passageiros. O sábado foi o dia de maior movimento com o fluxo de usuários de 78 mil pessoas. A média por dia foi de 59 mil usuários. No ano passado, a média no Carnaval foi de 73 mil pessoas.

870 empregados trabalharam na operação de segurança. Os profissionais da manutenção atuaram em plantão de 24hrs para fazer reparos nos trens que sofreram alguma avaria. A equipe da Ouvidoria também se prontificou para ajudar os usuários.

No total, este ano, nove trens da companhia sofreram danos em portas, janelas ou extintores, tendo sido danificadas seis janelas, quatro portas e 21 extintores. Outros atos de menor dano operacional foram registrados nesse período, levando à necessidade de reparos localizados em quatro capas de botões de emergência e limpeza de pichação em quatro trens.

Em 2019, foram danificados vidros de 5 janelas, 12 portas, 68 capas de botões de emergência, 12 extintores e 3 luminárias, totalizando 24 trens atingidos. Em 2018, 26 trens foram vandalizados, sendo danificadas 48 janelas, 25 portas e 21 extintores. Além disso foram necessários reparos em 118 capas de botões de emergência e cinco luminárias. Três trens também foram alvo de pichações.

Com informações da Agência Brasília