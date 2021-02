Carnaval: aproveite o feriado para conhecer uma Brasília diferente de tudo que você já viu

PUBLICIDADE

A Secretaria de Turismo (Setur-DF) criou uma campanha para incentivar os moradores e visitantes da capital a conhecerem melhor a cidade. Em um vídeo criado pela pasta, são enfatizados pontos turísticos de grande relevância localizados no Distrito Federal. Entre eles, o maior lago urbano artificial da América Latina, a arquitetura e as belíssimas cachoeiras que circundam a região. O vídeo foi divulgado nesta sexta-feira (12), véspera de Carnaval, nas redes sociais da Setur-DF. O intuito é que as pessoas possam conhecer uma Brasília diferente de tudo o que imaginam. Em um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, Brasília está entre os destinos turísticos mais procurados em 2021.

“O vídeo mostra o novo olhar do turismo com que o nosso Governador, Ibaneis Rocha, vem trabalhando em nossa cidade, com a integração de toda a sua equipe, para revelar a todos a potência turística que é Brasília, uma cidade que amamos e que é muito mais do que a maioria das pessoas, que ainda não conhece, pode imaginar. Reforça que não precisamos sair da nossa casa e estamos de braços abertos para receber nossos visitantes e, juntos, aproveitarmos atrativos que vão desde as belezas dos nossos monumentos arquitetônicos, verdadeiros museus a céu aberto, a paisagens de tirar o fôlego em pleno cerrado. Atrações, inclusive, que atendem à demanda do novo turista no cenário pós-pandemia, que passa a valorizar ainda mais o turismo doméstico, viagem com a família, biossegurança, proximidade, experiências ao ar livre e em contato com a natureza”, afirma a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

Além das rotas tradicionais, como arquitetônica, cívica, religiosa e náutica – que vão desde aos monumentos imponentes da arquitetura moderna, como a Catedral, a Torre Digital, a Ponte JK e o Lago Paranoá – a Rota do Cerrado, segundo maior bioma da América latina e local onde está todo o DF, oferece diversos atrativos, que envolvem a prática de ecoturismo e turismo de aventura, além das belezas naturais que só a região proporciona. Para ter uma ideia da dimensão, DF possui mais de 70 parques ecológicos e urbanos, além de outras 22 unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável.

Entre as opções de passeio, o Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Água Mineral, é uma boa escolha para quem deseja se aventurar em família ou com amigos, em trilhas de pequena e média dificuldade ou aproveitar as águas cristalinas. A natureza do local também é um show à parte. Repleta de vários tipos de vegetação e de uma diversificada fauna, a unidade de conservação abriga espécies raras ou ameaçadas de extinção, tais como lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira e a jaguatirica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda dentro do “Quadradinho” do DF, os praticantes de Mountain Bike têm à disposição, na Floresta Nacional de Brasília, a maior trilha sinalizada para a prática do esporte em unidade de conservação do país. Ao todo, são aproximadamente 136 km de percursos contínuos e sinalizados.

Na Rota do Morcego, na Região Administrativa Fercal, cerca de 40 km do Plano Piloto, é possível ainda percorrer trilhas com moto no melhor estilo off road, vivenciando experiências sensoriais de emoções, superação e liberdade em meio à natureza. “São 15 km de trilha dentro da fazenda e mais 150 km em toda a região”, ressalta Gustavo Viegas, proprietário da Fazenda Confiança. Ele explica que qualquer pessoa pode aproveitar a aventura. “Somos também uma escola off road. Mesmo quem nunca andou de moto vai aprender e curtir conosco”, garante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Turismo rural

O turismo rural é um dos protagonistas dessa retomada do setor no DF. Com mais de 30 opções de fazendas, chalés e chácaras, a rota também é uma das alternativas para quem pretende aproveitar os dias de folga do Carnaval no DF, sem ir muito longe, seguindo todos os protocolos de distanciamento social e higiene, em meio a belezas naturais. De acordo com o Sindicato do Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno (Ruraltur), apenas em 2020, em meio à pandemia, mais de 36 mil brasilienses passaram por algum desses locais, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. “E a expectativa é de um crescimento ainda maior esse ano porque a procura por esse tipo de turismo envolvendo o contato com a natureza, saúde e bem-estar, é uma demanda global. E Brasília oferece todos os recursos para atender os visitantes. Além de toda a beleza da nossa região, somos um destino inteligente, com rotas estruturadas, estradas sinalizadas e tecnologia presente em muitas áreas rurais. Somos também um destino consciente, tanto em relação à preservação ambiental, quanto aos cuidados com a segurança contra a Covid-19”, explica o presidente do sindicato Fernando Mesquita.

Entre as opções da Rota, o Núcleo Rural lago Oeste, localizado apenas 22 km de Brasília, entre a Reserva Biológica da Contagem e o Parque nacional de Brasília, é uma região que une natureza e cultura. Devido ao crescente interesse do público pela região, moradores locais e empreendedores criaram o roteiro Viva Lago Oeste, que conta com pousadas rústicas, hospedagem de charme, trilhas, ciclovias, cachoeiras, restaurantes e empórios. “É muito importante este trabalho que Secretaria de Turismo vem realizando, promovendo diferentes opções de lazer e as belezas que o nosso cerrado oferece a população e visitantes”, avalia Djeini Aparecida de Carvalho, proprietária de um sítio na região. “Estamos de portas abertas, seguindo todas as medidas de segurança necessárias, e recebendo famílias, tanto da nossa cidade, como também de diferentes regiões do Brasil. Para essa semana de descanso por conta do Carnaval, já estamos com 70% de nossas reservas fechadas”, comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quer mais dicas?

Para ajudar moradores e visitantes a conhecerem essas e outras riquezas do Planalto Central, a Secretaria de Turismo do DF elaborou uma coleção de rotas: a Rota Fora dos Eixos; a do Cerrado; a da Paz; a Cultural; e a Náutica, Cívica e Arquitetônica. A Coleção Rotas Brasília pode ser acessada no site da Setur-DF pelo link: http://www.turismo.df.gov.br/colecao-rotas-brasilia/

Já o vídeo da campanha “Brasília diferente de tudo que você já viu” pode ser conferido no instagram @SeturDF, Youtube: http://bit.ly/YoutubeSeturDF e Facebook http://bit.ly/FacebookSeturDF