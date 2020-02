Carnaval 2020: veja as alterações no trânsito nesta segunda (24)

PUBLICIDADE 

A fim de garantir segurança aos foliões e demais usuários das vias, durante eventos carnavalescos que estão previstos para segunda-feira (24), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará controle de tráfego, auxílio à travessia de pedestres e fiscalização de trânsito em diversos locais do Plano Piloto.

Asa Norte

Entre 10h e 23h, acontecerá o Carnaval Praça dos Prazeres, no Setor de Autarquias Norte, atrás do Comércio da 201 Norte. Os agentes destinarão área específica para embarque e desembarque, além de vagas reservadas para táxis, atrás do Banco do Brasil. A expectativa de público é de 5 mil pessoas por dia.

Das 14h às 20h, cerca de 50 mil pessoas devem participar do Baile das Divinas Tetas, que acontecerá no gramado da SQN 207. O Detran auxiliará na travessia de pedestres e fará controle do tráfego para permitir saídas de emergência.

Ginásio Nilson Nelson

Das 17h às 3h, os agentes atuarão no evento Carnaval no Parque, na área externa do Ginásio Nilson Nelson. Serão montados dois Pontos de Controle de Trânsito: um na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e outro em frente ao ginásio, às margens da via N1.

Em razão do desfile do bloco Baratona, a via Contorno do Estádio Nacional de Brasília será colocada em sentido único anti-horário, devido ao fechamento da via N1 pela PMDF. Também será implantada área de embarque e desembarque e de estacionamento para táxi nas proximidades do TCDF. Além de auxiliar na travessia de pedestres e na fluidez do trânsito, os agentes estarão de olho em irregularidades de trânsito, principalmente as de estacionamento em local proibido e direção sob efeito de álcool.

Setor Comercial Sul

Das 10h às 0h, o Setor Comercial Sul receberá o evento Plataforma de Carnaval Setor Carnavalesco Sul e, por isso, haverá fechamento das vias entre as quadras 2 e 3 e entre as quadras 3 e 4. A via entre as quadras 1 e 2 não estará interditada, mas terá controle de tráfego e área reservada para embarque e desembarque, estacionamento de táxis e saída de emergência para ambulâncias.

Parque da Cidade

Das 14h às 20h, a via do Parque da Cidade funcionará em sentido único anti-horário desde a rotatória do Parque Ana Lídia até a saída para a via S1. Os veículos que circularem no sentido horário serão desviados para a via S1 na rotatória. Os agentes montarão dois pontos de controle de tráfego, na altura do Parque Ana Lídia, próximo às faixas de pedestre da via do Parque e da via S2. As alterações são necessárias para garantir da segurança dos foliões que participarão dos eventos promovidos pelo bloco Portadores da Alegria, no estacionamento 12, com expectativa de 32 mil pessoas.

O estacionamento 4 do Parque da Cidade receberá o bloco Carnapati, das 8h às 15h. Haverá controle de tráfego, com implantação de área de embarque e desembarque para transporte por aplicativos e estacionamento para táxi, ao longo da via, e faixas para travessias de pedestre.



Agência Brasília