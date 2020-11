Carga roubada é recuperada pela PMDF em Ceilândia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na tarde desse sábado (31), toda a carga que estava em um caminhão roubado em Santa Maria. Tanto a carga quanto o caminhão foram recuperados em Ceilândia.

Os policiais receberam informação do dono da empresa que o rastreamento do caminhão indicava que o veículo estava em uma casa na QNM 24 em Ceilândia. Porém, antes da chegada das equipes no local indicado, os autores perceberam que no caminhão começou a soar um alarme.

Com o som do alarme, os criminosos retiraram o caminhão do interior da residência arrebentando o portão e o abandonaram nas proximidades. Quando os militares chegaram, eles já não estavam mais no local.

No interior do imóvel foi encontrada parte dos produtos que já teriam sido descarregadas. Os três funcionários, vítimas do crime, foram encontrados, pelo dono da empresa, amarrados em um matagal.