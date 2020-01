Carga de bebidas roubada é encontrada

PUBLICIDADE 

No sábado (22) a PCDF foi informada de um roubo de carga de bebidas, sendo um total de 4.752 caixas, avaliada em cerca de R$ 85 mil. A carga saiu de TRINDADE/GO com destino a FEIRA DE SANTANA/BA, e deveria chegar na segunda-feira, 24.

Um fato chamou atenção da equipe de investigação, pois, segundo relatos da vítima, ela contratou o serviço de transporte de um motorista, entretanto, o referido motorista chegou em VALPARAÍSO/GO e passou o caminhão carregado para um suposto proprietário do caminhão, alegando que este já teria acertado que a carga seguiria o restante do percurso com outro motorista.

O motorista original teria comparecido a 1ª Delegacia de Polícia Distrital de Polícia de Formosa relatando que a carga teria sido roubada na BR 020, SENTIDO FEIRA DE SANTANA, na sexta-feira, 21.

Em contato com a vítima e de posse do número do lote da mercadoria subtraída, a equipe realizou diversas diligências nas regiões do entorno e do Distrito Federal no intuito de localizar a carga rouba. Após uma semana de diligências na região, os investigadores conseguiram localizar parte da carga em Ceilândia, em uma distribuidora de bebidas renomada na região.

A equipe acionou a vítima e, juntamente com esta, conferiu toda a carga apreendida, verificando-se que era a carga roubada através do número do lote. Em seguida, a equipe deu voz de prisão para o proprietário da distribuidora e o conduziu à especializada para as providências legais.