Capotamento na BR-020 causa trânsito no local

Um carro capotou próximo ao condomínio Nova Colina, BR-020 (km 12), próximo a Sobradinho, sentido Planaltina-DF, na tarde desta sexta-feira (29). Mesmo tendo duas vítimas, o acidente não teve vítimas fatais.

Um senhor de 49 anos com fratura no nariz, consciente e orientado e uma jovem de 14 anos com dores na região dos ombros e trapézio. Os dois foram transportados para o Hospital Regional de Planaltina – HRP.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando quatro viaturas e 18 militares, às 18h10min.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

As informações são da PMDF