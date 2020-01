Capotamento deixa uma vítima fatal na BR 020

PUBLICIDADE 

No fim da tarde deste domingo (26) o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu uma ocorrência de capotamento de veículo na BR 020 no sentido Formosa (GO).

O acidente foi logo depois do posto São Roque, cerca de 15 Km após Planaltina DF. Cerca de quatro viaturas e 16 militares atuaram no caso.

Flávio Lacerda da Silva (45) perdeu o controle de direção da caminhonete Hilux e veio a capotar, falecendo no local.

Após constarem a morte do motorista, a ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).