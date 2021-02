Capotamento deixa uma pessoa morta e três feridos em estrada de chão em Brazlândia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

Um capotamento deixou uma pessoa morta e três pessoas feridas, entre elas uma criança, na tarde desse domingo (31). O acidente ocorreu na estrada de chão do Setor de Chácaras Padre Lúcio que liga Brazlândia à Águas lindas de Goiás-GO. O carro transportava cinco pessoas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h14. De acordo com a corporação, o motorista, de 29 anos, conduzia um GM/Corsa, quando perdeu o controle da direção e veio a capotar.

O veículo parou em um barranco, na margem da estrada de terra. Ao chegar ao local do acidente, a CBMDF constatou que o motorista não sofreu ferimentos. Já a criança, de dois anos, sofreu lesões na região frontal da cabeça e precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ela estava consciente, orientada e estável.

Uma jovem, de 23 anos, também foi atendida e transportada pelo ao HRC, com dores no ombro direito. Ela estava consciente, orientada e estável.

Outro jovem, de 21 anos, foi socorrido com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a equipe, ele estava em estado grave. A quinta vítima, uma mulher, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Perícia foram acionados.