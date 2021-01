Capivara é resgatada em anexo do Congresso Nacional

PUBLICIDADE

Policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram uma capivara no Anexo da Câmara dos Deputados, por volta das 6h desta quarta-feira (20). As informações são da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O animal estava no espelho d’agua quando foi capturado. Como aparentava estar machucada, a capivara foi levada ao Zoológico para atendimento veterinário.