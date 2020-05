Capital tem 2.800 casos confirmados de coronavírus

PUBLICIDADE 

De acordo com o segundo boletim divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nesta segunda-feira (11), o DF registrou 102 novos casos de coronavírus confirmados. Com os novos diagnósticos a capital chegou a 2.800 casos de Covid-19. Ao todo, são 43 mortes.

De acordo com dados mais recentes, o número de casos recuperados confirmados subiu para 1.440. O número de casos ativos passou para 1.129, número que mostra queda de 155 casos em comparação a ontem.

Últimas mortes

Uma idosa, de 67 anos, residia em Samambaia e era hipertensa foi uma das vítimas. Ela morreu na última sexta-feira (8), após dar entrada na UPA de samambaia no dia 3 de maio.

A outra vítima era uma idosa, moradora de São Sebastião, de 71 anos de idade, que foi internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), no dia 21 de abril, e também faleceu na última sexta. A paciente tinha hipertensão e diabete melitus.

A terceira vítima era uma idosa de 90 anos que morava em Taguatinga e foi internada no Hospital Anchieta em 24 de abril. Ela foi a óbito no sábado (9) e era portadora de comorbidades (hipertensão e DRC).

A quarta vítima, uma idosa de 92 anos, era moradora de Ceilândia e apresentava comorbidades, hipertensão e diabetes melitus II. Ela foi internada no HRAN em 8 de maio e faleceu no dia seguinte. A última vítima, um homem de 72 anos, era morador de Santa Maria e apresentava diabetes, hipertensão e obesidade. Ele foi internado no HRSM em 4 de maio e veio a óbito no dia 10, na mesma unidade de saúde.

No painel do GDF constam 44 mortes, porém, como detalha o Boletim CIEVES, uma dessas ocorrências pertence ao estado de Goiás (Novo Gama) porque a vítima residia lá e foi atendida e faleceu numa unidade de saúde do DF.