Capital já tem 53 óbitos por covid-19

Aline Rocha e Willian Matos

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (15), três novas mortes por infecção pelo novo coronavírus, somando, assim, 53 óbitos.

As vítimas mais recentes são dois homem e uma mulher. O primeiro homem, 84 anos, era morador de Ceilândia. Deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no dia último dia 10 e faleceu na quinta-feira (14). Ele não tinha outras doenças.

Já a mulher, 63 anos, tinha problemas de imunidade. Ela também morava em Ceilândia e estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde o último dia 2. Também faleceu na quinta (14).

A terceira morte registrada no DF era um homem, 70 anos, morador de Ceilândia. Deu entrada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) no último dia 12 e faleceu, também ontem (14), na mesma unidade. Ele era cardiopata.

O GDF explica ainda que no painel do governo constam 53 mortes. Porém, uma destas ocorrências pertence ao estado de Goiás, uma vez que a vítima morava no Novo Gama-GO, embora tenha falecido numa unidade de saúde do DF.

3.622 casos

A capital federal chegou, nesta sexta-feira (15), a 3.622 casos de infecção pela covid-19. São 206 pacientes a mais do que o dia anterior.

Além das 3.526 pessoas infectadas, o DF tem 1.768 pacientes recuperados da covid-19.