Capão Comprido receberá asfalto. Obras começam nesta semana

O caminho de terra que liga o bairro Bela Vista à Escola Classe São Bartolomeu, na comunidade do Capão Comprido, em São Sebastião, ganhará asfalto. As máquinas chegaram ao local na terça-feira (31), e as obras terão início nesta semana.

Além dos cerca de 18 mil moradores, a pavimentação beneficiará mais de 650 crianças de 4 a 11 anos que passam pela estrada no dia a dia e sofriam com a poeira e os problemas alérgicos e respiratórios causados por ela. A obra custará R$ 1,12 milhão ao Governo do Distrito Federal (GDF).

A diretora da escola, Christiane Freitas, comentou as situações enfrentados pela população por conta da falta de asfalto. “Levanta poeira demais e a visibilidade da estrada fica bastante comprometida; e, na época da chuva, aumentam os buracos e o córrego sobe, inundando boa parte da via. É muito perigoso”. “Estamos há mais de dez anos pedindo essa pavimentação. Com a chegada dela, as pessoas ficam mais motivadas a lutar por uma vida melhor”, avalia.

O superintendente de Obras do Departamento de Estrada e Rodagem (DER-DF), Cristiano Cavalcante, explica em que pé anda a obra. “Estamos terminando o canteiro de obras e já começamos a cortar o desvio para iniciar a terraplanagem de toda a estrada”, afirma. “São várias fases, que vão da limpeza da área até a criação de subleitos para a base. Só depois partiremos para a cobertura de manta asfáltica”, detalha.