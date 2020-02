Cão é resgatado desnutrido e com a pata quebrada

PUBLICIDADE 

Um cão foi resgatado por policias militares do Batalhão Ambiental, nesta quarta-feira (26), na QNO 16, em Ceilândia.

No local, a policia encontrou o animal bastante machucado, com a pata dianteira direita com fratura exposta, diversos machucados por todo o corpo, além de estar com o aspecto desnutrido.

O dono do cachorro disse que o animal foi atropelado por uma moto há cerca de um mês e que não levou o cão ao veterinário por falta de tempo.

Os policiais levaram um termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor e também foi informado que a conduta em relação ao animal é crime.

O cão foi encaminhado a uma clínica veterinária para receber os devidos cuidados e tratamento das lesões.

Em vídeo obtido pelo Jornal de Brasília é possível ver a condição do animal.