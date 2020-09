Cantor Nego Rainner é abordado e se nega a fazer bafômetro

PUBLICIDADE

Na madrugada deste domingo (27) o cantor brasiliense Nego Rainner foi abordado pela polícia por volta das 5h30 da manhã por estar dirigindo em zigue zague na rua. O veículo do cantor foi conduzido para o depósito do Detran.

O Jornal de Brasília teve acesso a ocorrência. De acordo com a polícia o músico disse que se submeteria ao teste do etilômetro sem problemas, no entanto, quando o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) chegou ao local, por volta das 6h30, o cantor se negou a fazer o teste.

A reportagem não conseguiu contato com o cantor, mas o espaço está aberto para manifestações.