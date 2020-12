Candidato a vereador no Novo Gama-GO é preso suspeito de tráfico

PUBLICIDADE

Um candidato a vereador pela cidade do Novo Gama-GO foi preso na quarta-feira (16), no bairro do Pedregal-GO. O suspeito, que não teve o nome revelado, estaria trazendo um carregamento de maconha do Paraguai para revender no Gama-DF e em outras regiões. O dinheiro seria utilizado para financiar a campanha.

As investigações são da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que prendeu o suspeito na quarta (16). Ele foi encontrado em um veículo com mais dois ocupantes, próximo a uma padaria. Quando perceberam a presença dos policiais, todos quebraram os celulares antes de descer do carro.

Durante buscas no veículo, foram encontrados um tablete e duas porções de maconha no carro. O candidato estava ainda com R$ 1,2 mil em espécie.

Após a abordagem, os policiais foram até a chácara onde o político mora. Os pais dele receberam os agentes. Lá, foram encontrados mais dois tabletes de maconha, além de materiais para embalagem da droga e uma caixa de balança de precisão.

Embora o nome não tenha sido divulgado, sabe-se que o candidato não foi eleito. Ele e os outros dois homens foram levados à carceragem da Polícia Civil (PCDF).