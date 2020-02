Campus Party Brasília abre inscrições para campuseiros nesta terça (18)

PUBLICIDADE 

Começam nesta terça-feira (18) as inscrições para a quarta edição da Campus Party Brasília, que este ano promete receber entre 150 e 180 mil pessoas entre alunos e amantes da tecnologia do Distrito Federal e Brasil. A maior feira tecnológica do mundo acontecerá na capital federal entre os dias 29 de abril e 3 de maio. No ano passado, o Estádio Arena Mané Garrincha, local do evento, recebeu 125 mil espectadores.

“Transformação Digital dos Serviços Públicos” será o tema central da Campus este ano, mais uma vez voltado para a sociedade. São mais de 300 horas de conteúdo, divididos entre palestras inspiracionais e informativas, workshops educacionais e áreas de desenvolvimento prático nos Hackathons, Game Jam e Maratonas de Empreendedorismo.

Uma das novidades desta edição é o desafio do Game Jam, proposto para que campuseiros criem e desenvolvam um jogo digital, conforme critérios e temáticas a serem repassados posteriormente pela organização. Outra inovação no evento será a realização de um Hackathon na Área Open, destinada para o público não campuseiro, mas interessado nas temáticas abordadas na Campus.

Também em Brasília será realizado o primeiro Fórum Internacional de Cidades Inteligentes, que conta com a participação de arquitetos, engenheiros, representantes da sociedade civil e estados, além de especialistas para debater como as novas tecnologias podem promover qualidade de vida para todos.

Os programas a serem disponibilizados no evento são uma oportunidade para que empreendedores, startups e makers tenham visibilidade e negociem no cenário local, nacional e até mesmo internacional. As inscrições podem ser feitas no portal da organização nas abas “Startup & Makers”, “Campus Future” e “Call for Talks”. Maiores informações podem ser encontradas no site.