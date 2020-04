Campus Party 2020 será digital

PUBLICIDADE 

A Campus Party Brasília 2020 ocorrerá de uma maneira inovadora neste ano por conta da pandemia de coronavírus. Como anunciou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal o evento, que ocorrerá do dia 9 a 11 de julho e será integralmente digital, para vários países.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) em uma live transmitida nas redes sociais. E teve a participação do fundador da Campus Party, Paco Ragageles; do gerente de conteúdo da #CPBR, Thalis Antunes; e do secretário de Ciência Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo.

“No início do ano, quando a doença começou a se espalhar pelo mundo, a primeira decisão que tomamos foi a de não cancelar os eventos, mas fazer edições online da Campus Party. Com o adiamento, a edição física poderia ficar para outro momento. Na Itália, surgiu a ideia de se fazer o evento em uma mesma data e com um palco global, além dos palestrantes locais”, explicou Paco Ragageles.

Para Gilvan Máximo, é uma honra receber e apoiar um evento dessa magnitude. “O governador Ibaneis Rocha sempre teve como objetivo fazer da Campus Party Brasília a maior do mundo. Saltamos de um público de 50 mil para um público de 125 mil pessoas e estamos consagrando Brasília como uma cidade inteligente, conectada e tecnológica”, disse.

De graça

A edição será gratuita e terá como tema principal Reiniciar o Planeta com Boas Ideias. Serão cinco palcos com os seguintes temas: Emprego e Economia; Energias limpas e meio ambiente; Saúde e Ciência; Entretenimento digital; Educação e cidades inteligentes.

O evento será transmitido em todas as plataformas e redes sociais. Com um espaço/link para o campuseiro que quiser fazer sua doação para o projeto Médico Sem Fronteiras, que atua em diversos países.

Com informações da Agência Brasília