Campanha: Terracap quer captar e fidelizar clientes

Os mutuários da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) interessados em amortizar ou quitar antecipadamente o sa​ldo devedor dos contratos de financiamento imobiliário poderão aderir à nova campanha de captação e fidelização.

O cliente que quitar o financiamento receberá bonificação de até 12% do valor antecipado em forma de certidão de crédito. Já quem amortizar o saldo devedor receberá o mesmo percentual de bônus, calculado sobre o montante amortizado.

Os que podem abater mais de 50% das prestações ou mesmo pagar integralmente o saldo devedor junto à empresa pública receberão bônus em certidão de crédito. Para aderir à campanha, basta acessar o portal: www.terracap.df.gov.br e, na aba Serviço, clicar em Requerimento Online. Cerca de 3 mil clientes poderão ser beneficiados com a iniciativa.

O prêmio será calculado com base no valor dos juros e encargos pagos no contrato. Caso haja atraso nas parcelas, o pagamento poderá ser efetuado, mas a bonificação não será calculada sobre o valor em atraso.

O prazo de adesão é até as 18h de 28 de agosto. Ao fazer o requerimento no site da Terracap, o mutuário deve informar se pretende quitar ou amortizar, no mínimo, 50% do contrato. A confirmação da participação se dará com o pagamento do boleto de quitação/amortização.

A campanha está limitada à captação do montante de R$ 56,9 milhões. Portanto, a classificação dos interessados será feita por ordem cronológica de recebimento do requerimento de adesão, até que se atinja o valor limite estabelecido.

O bônus

A certidão de crédito poderá ser utilizada para pagamento de até 80% do valor de imóvel adquirido em licitações da Terracap. Praticamente todos os meses, a empresa pública lança editais de licitação de imóveis com oportunidades de lotes – que permitem a implantação de atividades econômicas diversas, como comércio, serviço e indústria, e, ainda, uso residencial – por todo o DF.

Mas é preciso ficar atento a algumas condições. Essa certidão de crédito não pode ser utilizada como caução ou entrada nas licitações da empresa. Ela tem validade de 24 meses, sem correção, e não poderá ser transferida e nem endossada para terceiros. Além disso, também não pode ser utilizada nas comercializações originárias do programa Pró-DF ou de Venda Direta (regularização fundiária).

Serviço

A Terracap não está realizando atendimentos presenciais. Os serviços da Agência continuam funcionando normalmente por meio do portal da empresa, do Call Center e da Ouvidoria pelo telefone: 61 3350-2222 e por este e-mail. Recentemente, a Agência dispôs à população novo atendimento por meio do chat online. A nova ferramenta pode ser acessada pelo usuário, das 7h às 19h, por meio da opção “Atendimento ao Público – Chat Online”, disponível no canto inferior esquerdo do site.

Agência Brasília