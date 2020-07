Campanha Solidária ajuda mais de 43 mil que sofreram com o isolamento no DF

PUBLICIDADE

Neste domingo, o Instituto Carinho concluiu a Campanha Solidária, lançada em março, com o propósito de combater os efeitos sociais que a necessidade de isolamento social provocou na população mais carente do Distrito Federal.

Nestes quatro meses de campanha, foram arrecadados e distribuímos mais de 112 toneladas de alimentos, um feito que contou com a ajuda de diversos institutos, paróquias e pessoas que se solidarizaram com a causa.

Os alimentos arrecadados na campanha foram suficientes para alimentar mais de 43 mil pessoas nas diversas regiões administrativas, assistindo mais de 9 mil famílias com, ao menos, uma cesta básica cada. (Famílias grandes receberam mais de uma cesta).

Com o sucesso da ação, o instituto resolveu realizar outra campanha que se inicia nesta segunda-feira (27). Desta vez, o propósito é ajudar menores em unidades de internação sócio-educativa. O programa visa arrecadar alimentos para as famílias carentes dos adolescentes que cumprem medidas educativas, e tem parceria com a secretaria de Justiça, unidades de internação e a Vara de Execuções de Medida Sócio-Educativa (VEMSE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE