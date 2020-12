Campanha Nosso Natal 2020: GDF recebe arrecadações nesta quinta-feira (9)

PUBLICIDADE

Durante todo o dia o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou a arrecadação das chamadas cestas especiais de Natal. As cestas nada mais são que as cestas básicas normais com o acréscimo de quatro itens: achocolatado, leite condensado, carne de charque e sardinha.

A campanha Nosso Natal 2020 foi lançada em 11 de novembro e será finalizada no dia 18 de dezembro deste ano. A ação social é coordenada pela Subchefia de Políticas Social e Primeira Infância, sob condução da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

Ela participou do Drive-Thru Solidário, na companhia do governador do DF, Ibaneis Rocha. Ela explicou que “essa foi uma forma que o governo encontrou de dar uma certa igualdade por meio destas cestas que vão chegar nas pessoas mais vulneráveis do Distrito Federal”.

Segundo Noronha, os beneficiados com a cesta também receberão um livro de receitas assinado pelos maiores chefes da capital, para fazerem receitas no fim de ano com orientação. Ela conta que, mesmo não tendo qualquer especialização em culinária, também colocou no livro uma receita de família, que a marcou desde criança.

Mesmo durante a pandemia, época em que o país passou por uma série de dificuldades e restrições, a primeira-dama ressaltou que a população não deixou a solidariedade de lado. “O quem surpreendendo neste ano de pandemia é que a população do Distrito Federal vem mostrando que é muito solidária, mesmo na dificuldade, mesmo no ano de pandemia, que muita gente achou que não teria essa participação significativa, pelo contrário”, afirmou.

“Essa solidariedade se aflorou e o resultado está aqui, é o engajamento, é um governo inteiro de mãos unidas, para mostrar que a campanha não é isolada, é uma campanha social, que a sociedade participa”, ressaltou Mayara.

No próximo dia 18, sexta-feira, os chefes que assinaram o livro estarão em instituições que atendem a população mais vulnerável, entre crianças e idosos, acompanhados de Ibaneis e da primeira-dama do governo Federal, Michele Bolsonaro, para cozinhar e atender a todos.