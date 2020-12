Campanha Natal Escolar: CUFA-DF e Defensoria distribuem kits escolares em regiões de vulnerabilidade social

PUBLICIDADE

No último fim de semana, 12 e 13 de dezembro, mais de 400 kits de materiais escolares, destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social, foram entregues em cinco RAs do Distrito Federal, como Estrutural, Varjão, Pôr do Sol, Gama e Brazlândia. A ação é parte da “Campanha Natal Escolar”, uma parceria entre a Central Única das Favelas (CUFA-DF) e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). As arrecadações continuam até o dia 20 de dezembro e novas entregas estão previstas até o Natal.

Os materiais básicos são essenciais para uma educação mínima de crianças e adolescentes, que necessitam de ferramentas para buscar um futuro melhor a partir do aprendizado na escola e em outros ambientes sociais.

De acordo com o presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler, a campanha pretende alcançar 800 estudantes, além de auxiliar e incentivar a retomada dos estudos em 2021.

“Nossa parceria com a Defensoria começou durante a pandemia e de lá pra cá conseguimos desenvolver diversas atividades como doações de cestas básicas, webinários e oficinas virtuais gratuitas para líderes comunitários. E nosso objetivo é seguir com essa parceria em 2021. Estamos encerrando o ano com a distribuição dos kits escolares arrecadados na Campanha Natal Escolar e para isso contamos com a participação e contribuição de todos que puderem ajudar doando”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a DPDF, foi pensando na situação de vulnerabilidade econômica e social de diversas famílias, que a Central idealizou o projeto, com a parceria dos Núcleos de Direitos Humanos e da Infância e Juventude e da Escola de Assistência Jurídica (Easjur), da DPDF.

“Eu tenho absoluta certeza que esse material escolar fará a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes aqui do DF. Agradeço aos parceiros que já contribuíram. E a campanha continua”, comemora a defensora pública-geral da (DPDF), Maria de Nápolis.

Para Francisca, moradora do Pôr do Sol e mãe de cinco filhos, o benefício vai deixar o Natal de sua família mais alegre.

“Essa ajuda veio em ótima hora. A nossa situação aqui está muito difícil, são muitos moradores desempregados. Então é muito importante estar recebendo esse kit para nossas crianças. Eu estou muito agradecida mesmo em saber que no ano que vem os meus filhos não terão tanta dificuldade em iniciar as aulas”, desabafa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba como contribuir:

Banco BRB

Agência 053

Conta Corrente 053074716-2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Associação CRESCE DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

Ou ajude diretamente na plataforma Abaca$hi: https://abacashi.com/p/natal-escolar