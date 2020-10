Campanha do Outubro Rosa é lançada com luzes no Palácio do Buriti

PUBLICIDADE

Em uma união da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) com o IGES-DF e a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, a campanha contra o câncer de mama, Outubro Rosa, foi iniciada nesta quinta-feira (1º).

A campanha contará com diversas inserções em todo o DF, incluíndo o Ônibus da Mulher, uma iniiativa que percorrerá todas as regiões administrativas, além das UBS e UPAS em todo o território do Distrito Federal, oferecendo mamografias.