Campanha de Natal da Sejus arrecada mais de dez mil fraldas

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) realizou, na manhã desta sexta-feira (18), a entrega de fraldas descartáveis na creche Cantinho da Paz, em Taguatinga Sul. A ação social, que faz parte da campanha de Natal Fralda Solidária, arrecadou mais de dez mil doações para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. No Distrito Federal, outras instituições cadastradas nos Conselhos dos Direitos da Criança e do Idoso serão beneficiadas ao longo dos próximos dias.

“Conseguimos arrecadar um número expressivo de fraldas graças ao apoio dos servidores da Sejus, que se empenharam para conseguir parceiros dispostos a colaborar com doações, além de amigos e familiares”, agradece a secretária Marcela Passamani. “Todas essas fraldas vão proporcionar conforto e dignidade para quem mais precisa”, afirma.

Campanha

A campanha, coordenada pela Sejus, foi lançada no dia 17 de novembro e encerrada nesta sexta-feira (18) com o objetivo de integrar ações voltadas ao bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal, em celebração ao Natal.

Durante um mês, a Secretaria recebeu doações de fraldas em tamanhos P, M, G e GG, nos pontos de coleta localizados no Iate Clube Brasília, nos shoppings Iguatemi e Conjunto Nacional, em unidades do Na Hora, nos postos do Procon, na Rede de Farmácias Unicom e na Drogaria Brasil, do Sudoeste.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, todos os pacotes arrecadados foram higienizados com álcool 70%. E os servidores atuantes em linha de frente na campanha foram testados contra a Covid-19, e orientados a usar luvas e máscaras de proteção na ação.

Cantinho da Paz

A Creche Cantinho da Paz, primeira instituição a receber as doações, atende cerca de 90 crianças de 8 meses a 3 anos, em Taguatinga Sul. Neste período de pandemia, o serviço segue de forma remota.

Serviço:

Interessados em contribuir com outras doações, devem ligar para o telefone (61) 3354-0735.

As informações são da Agência Brasília