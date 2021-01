Campanha de Castração de Animais divulga lista de selecionados

PUBLICIDADE

O Instituto Brasília Ambiental divulgou o resultado da Campanha de Castração, Vacinação e Vermifugação de 2021. De acordo com o documento, 1.000 animais que serão castrados. A lista está com o nome dos tutores em ordem alfabética, junto com o nome do animal selecionado e a data em que processo cirúrgico será realizado. Os atendimentos vão começar no dia 26 de janeiro, por meio de agendamento. As cirurgias serão feitas, na Unidade Móvel do Hospital Veterinário Público (Hvep), que fica no Parque Ecológico Sucupira, em Planaltina.

Confira a lista dos selecionados e de espera no site do Instituto

Além disso, a lista de espera está sendo disponibilizada, realizada na quarta-feira (20). Durante o cadastro, alguns inscritos preencheram o formulário de forma duplicada ou indicaram mais de dois cães ou gatos. Assim, os animais, nestes casos, foram retirados da lista e em seus lugares incluídos os primeiros registrados na lista de espera, conforme previsto nas regras.

Os demais tutores cadastrados nesta etapa somente serão chamados em caso de desistências ou faltas do cadastro inicial, respeitando a ordem de preenchimento do formulário on-line.

Na ocasião das cirurgias é obrigatória a apresentação de um comprovante de endereço, nome da pessoa e de residência do Distrito Federal. O não cumprimento desses itens impedirá a realização da cirurgia e o tutor perderá a vaga. Informações sobre data de vacinação e vermifugação serão repassadas no dia da castração.

Para as Organizações Não Governamentais (ONG’s) e protetores de animais independentes, será disponibilizado formulário específico, no dia 26 de janeiro, às 10h, para cadastro de 470 animais. Consulte as regras para participação neste cadastro no site do instituto.

Esta iniciativa é uma parceria da autarquia ambiental com a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-SP) e vai atender 1.470 animais, somente do Distrito Federal.

A primeira Campanha de Castração, Vacinação e Vermifugação de 2021 recebeu cerca de 47 mil acessos no site, durante o momento da castração de animais, sendo um recorde de procura. Para outras informações: [email protected] ou pelo telefone 98553-2764.

Nova oportunidade

O Instituto Brasília Ambiental entende que a demanda pelo programa é muito grande e comunica que no dia 28 de janeiro, a partir das 10h, será realizada mais uma etapa da campanha de castração.

Dessa vez serão disponibilizadas 1.000 vagas, sendo que as cirurgias serão feitas na Clínica Coração Peludinho, no Gama. As regras específicas para este novo cadastro serão divulgadas na próxima quarta-feira (27), no site do Instituto.

As informações são da Agência Brasília