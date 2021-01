Campanha de Castração começa no dia 1° de fevereiro

PUBLICIDADE

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Diretoria de Fauna, informa que o início da Campanha de Castração de Animais Domésticos que aconteceria no dia 28 de janeiro, foi remarcada para o dia 1° de fevereiro. A mudança foi feita devido a ajustes internos necessários para o acompanhamento das cirurgias no Castramóvel.

Nessa etapa, serão disponibilizadas 1.000 vagas, sendo que as cirurgias serão realizadas na Clínica Coração Peludinho, no Gama. As regras específicas para este novo cadastro serão divulgadas em breve, no site do Instituto.

As informações são da Agência Brasília