Campanha Cartão Verde retoma as atividades na próxima semana

A campanha Cartão Verde volta ainda mais forte em 2021. A quarta etapa geral, e primeira deste ano, já está sendo organizada. Hoje e amanhã, a equipe de mobilização do SLU realiza capacitações com mobilizadores e garis para preparar as orientações à população sobre a campanha e as aplicações dos cartões (verde, amarelo ou vermelho) em lixeiras e contêineres de acordo com a qualidade da coleta seletiva.

Nessa nova etapa, Asa Norte, Guará e Taguatinga recebem a campanha, que tem por objetivos conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva e estimular moradores e condomínios a praticá-la. Na semana que vem, equipes de orientação do SLU visitam residências e condomínios das regiões escolhidas para informar sobre a campanha.

Nas três semanas seguintes, os garis da coleta seletiva entram em ação. Eles avaliam se o conteúdo dos sacos de lixo é predominantemente de recicláveis ou se os materiais estão misturados com orgânicos. Assim, os coletores aplicam os cartões de acordo com o que observam: cartão verde, quando a separação está bem feita; cartão amarelo quando está um pouco misturado e cartão vermelho quando os moradores não estão fazendo a separação correta.

Os garis avaliam a qualidade da coleta seletiva uma vez por semana e aplicam os cartões três vezes (um cartão para cada semana da campanha). Após as três semanas, quem receber três cartões vermelhos será notificado pelo DF Legal, que estipulará prazo para correção. Se persistir no erro, o morador ou condomínio poderá ser multado.

O diretor-adjunto do SLU, Rômulo Barbosa, ressalta o caráter educativo da campanha. “Nosso objetivo é chamar a atenção da população para a importância de todos se engajarem na separação correta dos resíduos recicláveis, porque dessa forma todos ganham: ganham os catadores, ganha o poder público, que reduzirá o material aterrado e ganha o meio ambiente com a reciclagem dos resíduos que têm valor. A aplicação do cartão vermelho faz com que os condomínios e moradores se mexam para sair dessa situação constrangedora e, por outro lado, a certificação daqueles que estão fazendo a separação corretamente estimula outros a seguir os bons exemplos. E temos verificado resultados interessantes. Nas primeiras fases tivemos 93 condomínios e moradores que migraram do cartão vermelho ou amarelo na primeira semana para cartão verde”.

Em 2020, a campanha Cartão Verde passou por oito regiões administrativas (Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas, Sudoeste, Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga), aplicando um total de 3.405 cartões para avaliação da qualidade da coleta seletiva feita pelos moradores do DF. Desse total, foram 1732 cartões verdes, 1068 amarelos e 605 vermelhos. Todos os condomínios e residências que receberam cartões verdes e os 93 que migraram de vermelho ou amarelo para verde durante as primeiras três etapas da campanha vão receber um certificado de reconhecimento do SLU.

Os condomínios e moradores das regiões participantes da quarta etapa (Asa Norte, Guará e Taguatinga) devem estar atentos ao cronograma de avaliações da coleta seletiva pelos garis. Confira:

Asa Norte

SQN 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta.

Turno: Diurno

SQN 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316

Frequência: Terça, Quinta e Sábado.

Turno: Diurno

Guará

QE 40, Polo de Modas, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Área Especial 2 e 2A, Vila Iapi, QI 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta.

Turno: Diurno

Taguatinga

Avenida Sandu Norte, CNB 1, CNB 11, CNB 12, CNB 13, CNB 14, CNB 2, CNB 3, CNB 4, CNB 5, CNB 6, CNB 7, CNB 8, CNB 9, CNB 10, QI 1, QI 10, QI 11, QI 12, QI 19, QI 2, QI 20, QI 21, QI 22, QI 23, QI 24, QI 25, QI 3, QI 4, QI 5, QI 6, QI 7, QI 8, QI 9, QNB 1

Frequência: Terça, Quinta e Sábado.

Turno: Noturno

As informações são da Agência Brasília