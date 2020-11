Campanha Cartão Verde inicia terceira etapa no DF

PUBLICIDADE

Começa a terceira etapa da campanha Cartão Verde, que vai avaliar as regiões de Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga. Até agora, os garis já aplicaram 2.795 cartões em Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas e Sudoeste.

No circuito de avaliação é feito apenas numa amostragem de cada região. Durante a coleta, os garis verificam se o conteúdo do saco de lixo disposto pelo cidadão está com os resíduos corretos para a coleta seletiva e classificam o material com adesivos nas cores vermelha, verde e amarela.

Assim como nas duas primeiras etapas, a campanha estará em funcionamento durante três semanas, e quem receber três cartões vermelhos será notificado pelo DF Legal, que estipulará prazo para correção. Se persistir no erro, o morador ou condomínio poderá ser multado.

Nessa terceira etapa, os moradores das regiões participantes devem ficar atentos aos dias e horários da avaliação. Acompanhe, abaixo, a o cronograma.

Asa Norte

SQN 409, 410, 411, 209, 210 e 211: período diurno, terça-feira (24).

SGAS 609 a 612, SQN 412, 212,213 e 214: período diurno, quinta-feira (26).

SQN 415, 416, 215 e 216: período diurno, sábado (28)

Águas Claras

Ruas 1 a 9 Norte: período diurno, quinta-feira (26).

Ruas 1 a 9 Sul: período diurno, quarta-feira (25).

Quadras 101 a 104 Norte: período diurno, quinta-feira (26).

Quadras 201 a 204 Sul: período diurno, quarta-feira (25)

Taguatinga

CSB 06 e CSB 08: período noturno, quinta-feira (26).

Se o contêiner ou o lixo da residência tiver pelo menos 90% de material reciclável, recebe cartão verde. Se houver separação parcial, recebe cartão amarelo. Se não estiver acontecendo a separação devida, será colado um cartão vermelho. A ideia dos cartões foi inspirada na aplicação de penalidades no esporte.

As informações são da Agência Brasília