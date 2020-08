Campanha arrecada computadores para crianças e jovens assistirem às aulas virtuais

PUBLICIDADE

A Fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) promove campanha para arrecadar computadores para que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social tenham acesso à educação a distância.

A entidade já doou oito máquinas à Creche de Paternidade, na Estrutural. Em decorrência da pandemia, os serviços da creche foram suspensos, mas ela está servindo como local de estudo para crianças e adolescentes assistirem às aulas online das escolas. Outros dois computadores seguirão para o mesmo destino após manutenção, feita na sede da CDL-DF.

A presidente da Fundação CDL, Andrea Vasquez, explica que a pandemia criou uma nova demanda para ações sociais. Além de alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza, computadores passaram a ser necessários também. “Com a interrupção das aulas presenciais em virtude da pandemia, muitas crianças e adolescentes não estão conseguindo acesso à educação básica por não terem computador. Essa é uma demanda que não pode ser ignorada.”

As próximas máquinas serão doadas em parceria com a Vara da Infância e Juventude do DF, que as direcionará a quem está precisando. A Fundação convida os empresários a participarem da campanha. “O empresário tem um papel fundamental na geração de bem estar social. Devemos nos unir em prol dessa parcela da população que não possui recursos essenciais para se desenvolver”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ajudar, entre em contato nos telefones 3218-1514 e 9 9396-9690. A Fundação CDL busca os itens onde estiverem.