Caminhão tomba próximo ao Café Sem Troco e motorista não resiste aos ferimentos

Um caminhão tombou na noite desta sexta-feira (12), no Km 10, depois do Café Sem Troco, sentido Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empregando três viaturas e 12 militares.

O veículo transportava soja, quando o condutor, o senhor Joselvanio Chaves da Cruz de 46 anos de idade, perdeu o controle e tombou a carreta.

Joselvanio ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos sofridos, vindo a óbito no local.

As informações são da CBMDF

