Caminhão tomba em via de ligação entre Samambaia e Ceilândia e interdita todas as faixas

PUBLICIDADE

Um caminhão que transportava dois containers, utilizados para depósito de entulho, tombou na via de ligação entre Samambaia e Ceilândia, na DF 459. O veículo obstruiu a passagem nas três faixas da via. O motorista, de 55 anos, e uma passageira, de 51, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado. De acordo com a corporação, o motorista do caminhão informou que o veículo perdeu força durante a subida e acabou retornando de ré, perdendo o controle e tombando em seguida.

O caminhão, um Mercedes Benz de cor vermelha, ficou atravessado na via, assim como a carga que ele transportava.

O motorista foi encaminhado consciente ao hospital. Ele apresentava dor torácica e escoriações. A passageira foi ejetada do caminhão e foi levava consciente, apresentando escoriações abrasivas, e uma possível fratura na perna esquerda. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Uma equipe trabalha para remover o veículo do local e desobstruir a via.